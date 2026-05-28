В Новосибирске обнародованы новые правила поступления для абитуриентов-2026 

В Новосибирске рассказали о главных изменениях в правилах поступления в вузы на 2026 год. О новых требованиях сообщила Сиб.фм начальник отдела высшей школы регионального министерства образования Дина Кузьминкова.

Одним из главных нововведений станет новый порядок подачи документов. Теперь абитуриенты смогут отправить заявление только через портал «Госуслуги», по почте или лично. Подачу через сайты вузов отменяют.

Для ряда инженерных специальностей обязательным станет ЕГЭ по физике. Новые требования коснутся 26 направлений. Похожий принцип введут и для педагогических специальностей. Там основным экзаменом станет профильный предмет.

Также в вузах планируют сократить количество платных мест на популярных направлениях. Ограничения затронут экономику, менеджмент, государственное управление и юриспруденцию.

Изменятся правила поступления после колледжей. Теперь абитуриенты смогут выбирать только смежные специальности, которые укажет конкретный вуз.

Для участников СВО и членов их семей сохранят отдельную квоту. Она составит не менее 10% бюджетных мест. Такие абитуриенты смогут поступать без экзаменов почти на все направления, кроме творческих специальностей.

Проректор Владимир Ромашин отметил, что вузы сейчас делают ставку на гибкие образовательные программы и международные проекты. По его словам, особое внимание уделяют сотрудничеству с Китаем и направлениям на стыке нескольких профессий.