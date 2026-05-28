В Новосибирске опубликован календарь главных православных праздников на июнь-2026

Первый месяц лета принесёт верующим сразу несколько важных церковных дат.
В июне 2026 года православных верующих ждёт сразу несколько важных праздников и памятных дней. Многие даты связаны с Пасхой, поэтому каждый год меняются.
Уже 1 июня православные отметят День Святого Духа. В этот же день начинается Троицкая неделя.
3 июня верующие почтят Владимирскую икону Божией Матери. Этот праздник относится к числу непереходящих церковных дат.
7 июня наступит Неделя всех святых. А уже на следующий день, 8 июня, начнётся Петров пост. Он продлится до 11 июля.
Ещё одной важной датой станет 14 июня. В этот день православная церковь отмечает Собор всех святых, в земле Русской просиявших.