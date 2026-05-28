сегодня 05:30
общество

В Новосибирске опубликован календарь главных православных праздников на июнь-2026

Первый месяц лета принесёт верующим сразу несколько важных церковных дат.

В июне 2026 года православных верующих ждёт сразу несколько важных праздников и памятных дней. Многие даты связаны с Пасхой, поэтому каждый год меняются.

Уже 1 июня православные отметят День Святого Духа. В этот же день начинается Троицкая неделя.

3 июня верующие почтят Владимирскую икону Божией Матери. Этот праздник относится к числу непереходящих церковных дат.

7 июня наступит Неделя всех святых. А уже на следующий день, 8 июня, начнётся Петров пост. Он продлится до 11 июля.

Ещё одной важной датой станет 14 июня. В этот день православная церковь отмечает Собор всех святых, в земле Русской просиявших.

Игорь Кириченко
Журналист

