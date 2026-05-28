сегодня 06:30
общество

В Новосибирске опубликован лунный календарь дачника на июнь-2026

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
В Новосибирске опубликовали лунный календарь садовода и огородника на июнь 2026 года. В нем указаны самые благоприятные дни для посадок и работы на участке.

Согласно календарю, растущая Луна придется на период с 17 по 27 июня. Убывающая Луна ожидается с 3 по 13 июня. Новолуние выпадает на 14, 15 и 16 июня, а полнолуние — на 1, 2 и последние дни месяца.

Самыми удачными днями для посадок называют 17, 25 и 30 июня. В список благоприятных также вошли 2, 3, 4, 8, 9, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28 и 29 июня.

Для томатов, огурцов, перца и баклажанов советуют выбирать 2, 8, 9, 16, 17, 18, 28 и 29 июня. Картофель, чеснок и лук рекомендуют сажать 2, 3, 4, 12, 20, 21, 25, 26, 28, 29 и 30 июня.

Работы с цветами лучше планировать на 20–24 июня. Эти же даты подходят для пересадки комнатных растений.

Плодовые деревья и ягодные кустарники специалисты советуют высаживать 3, 4 и 30 июня. А для подкормки и обработки растений от вредителей наиболее удачными считают начало и конец месяца.

Игорь Кириченко
Журналист

