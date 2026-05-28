В Новосибирске продолжают готовить укрытия и подвалы для защиты жителей

В Новосибирске продолжается подготовка защитных сооружений гражданской обороны. Власти приводят в порядок как специальные укрытия, так и подвалы жилых домов. Об итогах работы рассказали в мэрии.

Для временного размещения людей используют помещения, которые соответствуют требованиям безопасности. Внутри оборудуют санитарные зоны, места для сидения и отдыха, создают запасы воды и устанавливают системы вентиляции. Также в помещениях размещают схемы эвакуации.

Одно из подготовленных укрытий находится в подвале жилого дома на улице Русской. Оно рассчитано примерно на 700 человек. Там уже организовали санитарный пост, места для размещения людей и запас воды.

Еще одно укрытие появилось в молодежном центре Советского района. Оно сможет принять около 150 человек. Помещение оборудовали системой фильтрации воздуха. В случае угрозы объект обещают подготовить к приему людей в течение суток.

Для обслуживания укрытий формируют специальные группы гражданской обороны. Специалисты следят за состоянием помещений, инженерных систем и запасов. В укрытиях также предусмотрены аптечки, носилки и средства первой помощи.

В мэрии уточнили, что пока готова только часть объектов. Полностью завершить оснащение всех укрытий планируют к 2030 году.

Информацию о расположении временных укрытий жители могут посмотреть в приложении 2ГИС и на карте «Мой дом» в системе «Мой Новосибирск».