В Новосибирске рассказали о строгих запретах на Троицу

31 мая православные христиане отметят Святую Троицу — один из важнейших двунадесятых праздников церковного календаря. Этот день посвящен сошествию Святого Духа на апостолов.

Троицу всегда празднуют на 50-й день после Пасхи. Праздник считается символом единства Бога Отца, Сына и Святого Духа.

В этот день верующие стараются посетить храм. Торжественные службы проходят утром. Церкви украшают зеленью, березовыми ветками и цветами, а полы устилают свежей травой.

После богослужения семьи собираются за праздничным столом. Поста на Троицу нет, поэтому ограничения в еде отсутствуют.

Накануне праздника православные отмечают Родительскую субботу. В этот день принято посещать кладбища и поминать усопших. На саму Троицу этого уже не делают.

С праздником связано и несколько народных запретов. Верующим советуют избегать ссор, злости и сквернословия. Также нежелательны тяжелые работы, особенно связанные с землей.

По традиции на Троицу старались помогать нуждающимся и проявлять гостеприимство. Считалось, что это приносит благополучие на весь год.

В народе также существовали поверья, что в этот день нельзя купаться в одиночку, ходить одному в лес и злоупотреблять алкоголем.