сегодня 18:00
общество

В Новосибирске у ГПНТБ открылась всероссийская ярмарка

Более 30 производителей представили мед, сладости и товары из разных регионов страны.

В Октябрьском районе Новосибирска начала работу общегородская Всероссийская универсальная ярмарка. Торговые ряды развернули перед зданием ГПНТБ на улице Восход, 15. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ярмарка будет работать два дня — сегодня и завтра — с 10:00 до 19:00.

Свои товары представили более 30 производителей. Посетителям предлагают мед, кондитерские изделия, чай, специи, сухофрукты и орехи. Также на площадке продают непродовольственные товары.

Организаторы уточнили, что мероприятие проходит в рамках проекта Минпромторга России «Всероссийская ярмарка». Его цель — развитие ярмарочной торговли и поддержка отечественных производителей с акцентом на традиции и региональные товары.

Игорь Кириченко
Журналист

