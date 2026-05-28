В Новосибирской области АО «САХ» допустило 132 дня просрочки по последней мусорной концессии

После того как арбитражный суд прекратил концессионные соглашения по строительству КПО «Левобережный» и «Правобережный», у некогда крупнейшего регионального оператора по обращению с отходами — АО «Спецавтохозяйство» — остался лишь один действующий концессионный проект. Речь идёт о создании и эксплуатации межрайонного комплекса-полигона с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе Новосибирской области. Однако проверка, проведённая профильным министерством, выявила тревожную картину: компания уже допустила существенное отставание от графика, и только экстренное изменение условий соглашения позволило избежать фиксации нарушения.

132 дня просрочки: что скрывается за цифрой?

В акте о результатах контрольного мероприятия по итогам первого квартала 2026 года, с которым ознакомился Сиб.фм, содержится жёсткая констатация: на 6 апреля 2026 года срок нарушения обязательств по разработке проектной документации и получению положительных заключений государственных экспертиз составил 132 календарных дня.

Это означает, что концессионер — АО «САХ» — фактически потерял более четырёх месяцев на начальном, ключевом этапе проекта. Без проектной документации невозможно приступать ни к строительству, ни к закупке оборудования, ни к организации стройплощадки. 132 дня просрочки — это не просто технический сбой, а системный симптом: либо у компании нет достаточных ресурсов для выполнения обязательств, либо изначальные сроки были нереалистичными.

Чудесное «исцеление» за один день

Однако 7 апреля 2026 года — буквально на следующий день после того, как факт нарушения был зафиксирован — вышло постановление правительства Новосибирской области «Об изменении существенного условия концессионного соглашения». Документ внёс кардинальные коррективы:

Срок создания объекта увеличен с 36 до 52 месяцев — рост почти на полтора года.

Срок разработки проектной документации теперь отсчитывается не с момента подписания соглашения, а с даты заключения договора аренды последнего из земельных участков, необходимых для строительства, и составляет 24 месяца.

Поскольку последний договор аренды был заключён 24 мая 2024 года, новый дедлайн для сдачи проекта — 24 мая 2026 года. Формально, на момент окончания проверки (17 апреля 2026 года) нарушение отсутствует: срок ещё не истёк.

Таким образом, 132 дня просрочки были «обнулены» административным решением. Компания не просто получила дополнительное время — ей фактически переустановили точку отсчёта, сделав просрочку технически невозможной.

Юридическая чистота или административный манёвр?

С правовой точки зрения, действия правительства Новосибирской области безупречны: Федеральный закон «О концессионных соглашениях» допускает изменение существенных условий по соглашению сторон. Однако по существу возникает ряд вопросов.

Первый: почему корректировка была произведена именно 7 апреля — на следующий день после фиксации нарушения? Создаётся впечатление, что документ готовился заблаговременно и был «придержан» до момента, когда просрочка станет очевидной.

Второй: если изначальный срок в 36 месяцев был нереалистичным, почему соглашение утверждалось именно с ним? Это говорит либо о недостаточной проработке проекта на стадии заключения, либо о том, что концессионер сознательно брал на себя заведомо невыполнимые обязательства.

Третий: 52 месяца — это более четырёх лет. Учитывая, что концессия была заключена в апреле 2024 года, а реальное проектирование фактически началось только сейчас, завершение строительства сдвигается на 2028–2029 годы. Для Куйбышевского района, остро нуждающегося в современном полигоне, это означает затягивание решения мусорной проблемы ещё на несколько лет.

Что будет, если в мае 2026 года проект снова не будет готов?

Следующая проверка — после дедлайна конец мая — станет решающей. Если к этому сроку АО «САХ» не представит проектную документацию с положительными заключениями госэкспертиз, нарушение станет неоспоримым. И тогда у чиновников будет два пути:

1. Инициировать расторжение концессии — по аналогии с тем, как были расторгнуты соглашения по КПО «Левобережный» и «Правобережный».

2. Снова изменить условия — продлить сроки ещё раз, превратив концессию в формальный документ без реального наполнения.

Оба сценария несут риски. Расторжение означает потерю времени и средств, уже вложенных в проект. Повторное продление — окончательную потерю доверия к концессионному механизму как таковому.

Судьба куйбышевского полигона — лишь часть более масштабной проблемы. Расторжение концессий по КПО «Левобережный» и «Правобережный» стало тяжёлым ударом по «мусорной реформе». И вот теперь последний оставшийся проект АО «САХ» демонстрирует ту же динамику: задержка → корректировка → ожидание нового дедлайна.

Возникает закономерный вопрос: а способно ли АО «Спецавтохозяйство» в принципе реализовывать концессионные проекты? Утрата двух крупнейших концессий, 132 дня просрочки по третьей, необходимость экстренного изменения условий — всё это указывает на системные проблемы в управлении компанией, недостаток компетенций или хроническое недофинансирование.

Ближайший период, за которым стоит следить, — конец мая 2026 года. Если к этому времени проектная документация не будет готова, региональные власти окажутся перед сложным выбором.

Пока же формально всё в порядке. Но за фасадом юридической чистоты — 132 дня «исчезнувшей» просрочки, перенесённые дедлайны и полная неопределённость в отношении будущего последней концессии АО «САХ».

Сиб.фм продолжит следить за развитием событий и сообщит о результатах следующей проверки.