В Новосибирской области хотят резко увеличить штрафы за земляные работы

В Новосибирской области депутаты приняли в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за нарушения при проведении земляных работ. Изменения планируют внести в региональный закон об административных правонарушениях.

Новые меры затронут граждан, должностных и юридических лиц. Для жителей штрафы могут вырасти до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц суммы составят до 40 тысяч рублей, а для компаний — до 300 тысяч рублей.

Власти объяснили инициативу большим количеством нарушений. Только в 2025 году в мэрию Новосибирска поступило больше трех тысяч жалоб на проблемы после земляных работ. Речь идет о разрушенных дорогах, нарушенном благоустройстве и несвоевременном восстановлении территорий.

Только за один месяц в административные комиссии направили 112 материалов о нарушениях. Общий ущерб от объектов, где работы не устранили вовремя, оценили примерно в 117 миллионов рублей.

При этом штрафы остаются значительно ниже стоимости восстановления дорог. Власти отметили, что ремонт одного среднего участка после раскопок может стоить больше миллиона рублей.

Авторы законопроекта считают, что нынешние наказания не заставляют нарушителей соблюдать правила. В пример приводят другие регионы России. В некоторых субъектах страны штрафы для компаний достигают одного миллиона рублей.