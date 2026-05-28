В Новосибирской области хотят учредить награду для волонтеров помощи фронту

В Новосибирской области депутаты Законодательного собрания рассмотрели законопроект о новой награде для волонтеров. Речь идет о жителях региона, которые помогают участникам СВО и их семьям.
Идея создания специального знака отличия впервые прозвучала во время проекта «В одной команде со СВОими». Тогда участники спецоперации встретились с членами Молодежного парламента.
После обсуждения председатель Заксобрания Андрей Шимкив предложил создать рабочую группу для подготовки инициативы.
Новую награду планируют назвать «За милосердие, добровольчество и благотворительность». В поправках к региональному закону о наградах уже прописали основания для вручения, круг возможных получателей и размеры выплат.
По словам Андрея Шимкива, волонтерское движение сегодня особенно важно. Он отметил, что жители региона активно помогают военнослужащим и их семьям, а сама инициатива о награждении стала своевременной.
Законопроект депутаты приняли в первом чтении.