В Новосибирской области хотят учредить награду для волонтеров помощи фронту

В Новосибирской области депутаты Законодательного собрания рассмотрели законопроект о новой награде для волонтеров. Речь идет о жителях региона, которые помогают участникам СВО и их семьям.

Идея создания специального знака отличия впервые прозвучала во время проекта «В одной команде со СВОими». Тогда участники спецоперации встретились с членами Молодежного парламента.

После обсуждения председатель Заксобрания Андрей Шимкив предложил создать рабочую группу для подготовки инициативы.

Новую награду планируют назвать «За милосердие, добровольчество и благотворительность». В поправках к региональному закону о наградах уже прописали основания для вручения, круг возможных получателей и размеры выплат.

По словам Андрея Шимкива, волонтерское движение сегодня особенно важно. Он отметил, что жители региона активно помогают военнослужащим и их семьям, а сама инициатива о награждении стала своевременной.

Законопроект депутаты приняли в первом чтении.