В Новосибирской области мужчина выплатил 200 тысяч за избиение знакомой

Под контролем судебных приставов 35-летний житель Чулыма полностью выплатил компенсацию морального вреда за совершённое преступление. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Ранее мужчина был осуждён за избиение знакомой, в результате которого потерпевшая получила вред здоровью средней тяжести. В рамках гражданского судопроизводства женщина требовала миллион рублей, однако суд постановил взыскать с обидчика двести тысяч.

После поступления исполнительных документов приставы возбудили производство и наложили арест на счета и имущество должника. На приёме мужчина заявил, что денег у него нет и платить он намерен частями.

Однако ситуация резко изменилась, когда ему разъяснили последствия несвоевременной оплаты. Узнав, что в таком случае придётся дополнительно выложить 12% исполнительского сбора, мужчина пересмотрел свою позицию. Уже через пару дней он перевёл необходимую сумму.