82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
28 мая, 12:46
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
28 мая, 12:46
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 09:57
общество

В Новосибирской области мужчина выплатил 200 тысяч за избиение знакомой

Фото: Сиб.фм / Денис Винокуров
Подпишитесь на Telegram-канал

Под контролем судебных приставов 35-летний житель Чулыма полностью выплатил компенсацию морального вреда за совершённое преступление. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Ранее мужчина был осуждён за избиение знакомой, в результате которого потерпевшая получила вред здоровью средней тяжести. В рамках гражданского судопроизводства женщина требовала миллион рублей, однако суд постановил взыскать с обидчика двести тысяч.

После поступления исполнительных документов приставы возбудили производство и наложили арест на счета и имущество должника. На приёме мужчина заявил, что денег у него нет и платить он намерен частями.

Однако ситуация резко изменилась, когда ему разъяснили последствия несвоевременной оплаты. Узнав, что в таком случае придётся дополнительно выложить 12% исполнительского сбора, мужчина пересмотрел свою позицию. Уже через пару дней он перевёл необходимую сумму.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.