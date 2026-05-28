В Новосибирской области просят помочь ребенку, который родился с весом меньше 1 кг

В Новосибирской области семья обратилась за помощью в сборе средств на лечение ребенка с диагнозом детский церебральный паралич.

Мальчик родился недоношенным, с массой тела менее одного килограмма. Сразу после рождения он перенес кислородное голодание. Почти месяц ребенок находился на аппарате искусственной вентиляции легких, а затем провел два месяца в реанимации.

После выписки у ребенка выявили скопление жидкости в головном мозге. Ему установили шунт для оттока. Позднее потребовалась операция на глазах из-за повреждения сосудов. Шунт работал с нарушениями, и мальчик неоднократно попадал в больницы.

В возрасте одного года врачи поставили диагноз ДЦП. С тех пор семья начала длительное восстановительное лечение. За это время ребенку провели несколько операций по замене шунта. После этого появились первые улучшения. Он начал переворачиваться, ползать и говорить.

Позже мальчику сделали нейрохирургическую операцию для снижения спастичности мышц ног. Семья прошла курс реабилитации в Томске за собственные средства. Сейчас ребенок стоит в вертикализаторе, ходит с ходунками и занимается плаванием.

По словам матери, дальнейшая реабилитация необходима, но финансовых возможностей больше нет. В семье работает только отец, мать ухаживает за ребенком.

Специалист детского реабилитационного центра «Шаг вперед» в Томске Вусала Гурбанова подтвердила, что ребенок нуждается в продолжении лечения. По ее словам, реабилитация направлена на снижение тонуса мышц, развитие координации и улучшение навыков движения и речи.

