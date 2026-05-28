сегодня 08:15
общество

В Новосибирской области раскрыли нарушения при трудоустройстве мигрантов

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области проверило, как работодатели соблюдают условия найма иностранных работников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Были изучены данные о доходах, а также об исчисленных и уплаченных суммах налога на доходы физических лиц за прошлый год.

В результате было выявлены нарушения у нескольких организаций, использующих труд иностранных граждан — высококвалифицированных специалистов. В результате одно юридическое лицо уже лишилось права нанимать иностранцев в этом статусе на два года.

В отношении ещё двух работодателей сейчас проводятся дополнительные проверочные мероприятия.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в школах Новосибирской области обучаются более пяти тысяч детей мигрантов.

Наталья Шлюшинская
журналист

