В Новосибирской области за год с помощью ЭКО родилось более 500 детей

В регионе растет число бесплатных процедур и расширяется доступ к репродуктивным технологиям.

В Новосибирской области в 2025 году с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения родились 511 детей. Об этом сообщили на первом Сибирском конгрессе Российской ассоциации репродукции человека, который проходит в регионе.

Власти отмечают, что в области ежегодно увеличивается количество квот на бесплатное ЭКО по полису ОМС. Это позволяет большему числу семей воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями.

По данным регионального Минздрава, эффективность процедур ЭКО в Новосибирской области выше среднероссийских показателей. Всего в России сегодня работают 345 центров репродуктивных технологий, из них 13 расположены в регионе.

Примерно половина всех процедур ЭКО в стране проводится за счет государства. Расширение программы связано с задачами национального проекта «Семья», который направлен на повышение рождаемости и поддержку семей.