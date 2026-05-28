сегодня 17:40
общество

В Новосибирской области за год с помощью ЭКО родилось более 500 детей

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
В регионе растет число бесплатных процедур и расширяется доступ к репродуктивным технологиям.

В Новосибирской области в 2025 году с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения родились 511 детей. Об этом сообщили на первом Сибирском конгрессе Российской ассоциации репродукции человека, который проходит в регионе.

Власти отмечают, что в области ежегодно увеличивается количество квот на бесплатное ЭКО по полису ОМС. Это позволяет большему числу семей воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями.

По данным регионального Минздрава, эффективность процедур ЭКО в Новосибирской области выше среднероссийских показателей. Всего в России сегодня работают 345 центров репродуктивных технологий, из них 13 расположены в регионе.

Примерно половина всех процедур ЭКО в стране проводится за счет государства. Расширение программы связано с задачами национального проекта «Семья», который направлен на повышение рождаемости и поддержку семей.

Игорь Кириченко
Журналист

