Заксобрание Новосибирской области приняло поправки партии «Новые люди» к закону о поддержке предпринимателей

В регионе появится Совет по вопросам развития ответственного бизнеса.

Законодательное собрание Новосибирской области приняло закон о развитии ответственного бизнеса. Он введёт новые льготы для социально ориентированных предпринимателей. Перед одобрением в законопроект включили ряд ключевых поправок, которые инициировало новосибирское отделение партии «Новые люди» во главе с депутатом Дарьей Карасевой.

Первая поправка подразумевает создание Совета по вопросам развития ответственного бизнеса. Он станет площадкой для диалога между предпринимателями и представителями власти.

«В политике законопроекты иногда обсуждают месяцами или даже годами. А предпринимателям нужно реагировать на все вызовы быстро. Поэтому очень важно наладить коммуникацию, которая позволит оперативно решать проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели», — поясняет Дарья Карасева.

Вторая поправка, которую внесли «Новые люди», заключается в том, чтобы представители ответственного бизнеса из Новосибирской области получили приоритетные места в индустриальных, агропромышленных и технологических парках. Это поможет им быстрее запустить новые проекты.

«Сегодня вместо бесконечных проверок, согласований и давления нужно давать зелёный свет тем, кто создаёт рабочие места и развивает экономику. Новый закон позволит Новосибирской области поддержать тех предпринимателей, которые вкладываются в обучение кадров и в экологию. В конечном счёте это работает на инвестиционную привлекательность региона», — отметила Дарья Карасева.

Получить льготы предприятия смогут благодаря системе ЭКГ-рейтинга (экология, кадры, государство). Она задаёт стандарт оценки деловой репутации. Система автоматически ранжирует более семи миллионов предприятий со всей России по таким критериям, как финансовая устойчивость, забота об экологии и социальная политика. Компании с высоким рейтингом могут претендовать на дополнительные льготы, ускоренное рассмотрение обращений в госорганах и другие преференции.