«Зелёный марафон – 2026» в Новосибирске: забеги, хедлайнер и перекрытые улицы

Всероссийский благотворительный праздник спорта СберПрайм «Зелёный марафон» пройдёт в Новосибирске 30 мая. Площадкой для забегов станет территория, прилегающая к многофункциональной ледовой арене «Сибирь-Арена» на левом берегу города.

Масштабное событие объединит свыше 140 тысяч бегунов по всей стране – забеги «Зелёного марафона» состоятся в 60 городах России.

Расписание забегов

Программа стартует ранним утром. В 07:30 начнётся зарядка и построение для участников главной дистанции дня – полумарафона на 21,1 километра. Такая протяжённость трассы заявлена в истории новосибирского этапа впервые. Ровно в 08:00 бегуны уйдут на старт. Следом, в 10:00, стартует разминка и построение для забега на 10 километров, а в 10:30 эти атлеты отправятся покорять дистанцию. В 12:15 начнётся зарядка для бегунов на 4,2 километра, их старт назначен на 12:30.

Детская программа откроется в 13:00 общей зарядкой и построением. Первыми в 13:30 побегут самые юные участники в возрасте от четырёх до шести лет. Затем, в 13:50, на пятисотметровку выйдут мальчики семи-десяти лет, а через пять минут – девочки той же возрастной категории. В 14:00 стартуют мальчики одиннадцати-семнадцати лет, и следом, в 14:05 – их сверстницы. После детских стартов начнётся семейный блок: в 14:10 состоится построение на Семейный забег на пятьсот метров, сам старт дадут в 14:20. Завершат спортивную программу инклюзивные забеги. Построение для них объявят в 14:30, в 14:40 побегут дети и подростки от шести до семнадцати лет, а в 14:55 – взрослые участники.

Награждение и фестиваль

Торжественное открытие и награждение победителей на дистанциях 10 и 21,1 километра запланированы на 11:30. Призёров забега на 4,2 километра, а также детских, семейного и инклюзивных стартов будут чествовать в 15:15. Фестивальная часть с выступлением хедлайнера – группы «RASA» – начнётся в 16:00.

Благотворительная составляющая остаётся ключевой идеей марафона. Спортивный праздник поможет собрать средства на поддержку детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Участники и зрители могут внести добровольное пожертвование, а Сбербанк удвоит каждую перечисленную сумму.

Перекрытие дорог

В связи с проведением мероприятия 30 мая с шести утра до четырёх часов дня будут действовать временные ограничения движения транспорта. Под перекрытие попадают следующие участки:

• от площади имени профессора Лыщинского до пляжа «Наутилус» на отрезке от улицы Стартовой до пляжа со всеми прилегающими въездами и выездами;

• от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Сибирь-Арены» до проезда в районе дома №160 по улице Немировича-Данченко, ориентиром служит регулируемый пешеходный переход у остановки «М. «Спортивная» перед въездом на парковку Р2.

Пути объезда

Объехать перекрытые зоны можно будет по следующим маршрутам:

• от улицы Немировича-Данченко до территории многофункциональной ледовой арены «Сибирь-Арена» со всеми прилегающими выездами;

• от перекрёстка с автомобильной дорогой от улицы Немировича-Данченко до территории «Сибирь-Арены» и далее до автомобильной дороги Октябрьского моста со всеми прилегающими выездами;

• от проезда в районе дома №160 по улице Немировича-Данченко в районе остановки «М. «Спортивная» перед въездом на парковку Р2 до перекрёстка с автомобильной дорогой от улицы Немировича-Данченко до территории ледовой арены;

• от площади имени профессора Лыщинского до улицы Стартовой;

• по улице Стартовой от перекрёстка с автомобильной дорогой от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» со всеми прилегающими выездами.

На участках дорог с временными ограничениями движения транспорта с шести утра до четырёх часов дня также полностью исключат парковку транспортных средств. Кроме того, будет организовано ручное регулирование на перекрёстках в районе площади Лыщинского, улиц Горской и Стартовой, а также на подъезде к парковке Р2. Новосибирцам рекомендуют отказаться от личного автотранспорта и добираться до «Сибирь-Арены» на общественном транспорте.