Жители Новосибирской области выиграли более 100 млн рублей в лотереях за весну

Жители Новосибирской области за весенние месяцы 2026 года выиграли в лотереях более 103 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе оператора государственных лотерей.

С марта по май победителями стали около 36,5 тысячи человек из региона. При этом пять участников получили выигрыши свыше одного миллиона рублей.

Одним из самых крупных победителей стал житель области по имени Эдуард. Он выиграл 7 млн рублей, купив билет за 20 рублей. Ранее его максимальный выигрыш составлял около 500 рублей.

Мужчина рассказал, что планирует направить деньги на помощь детям с ипотекой. Также он намерен отправиться в путешествие вместе с супругой.

В лотерейной компании отмечают, что интерес к розыгрышам в регионе сохраняется на высоком уровне, а число участников продолжает расти.