сегодня 21:30
общество

Жителю Бердска грозит срок за слежку за бывшей девушкой через GPS-трекер

Фото: Сиб.фм / прокуратура Новосибирской области
В Бердске в суд направлено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконном сборе информации о частной жизни.

По данным следствия, мужчина после расставания с 41-летней бывшей возлюбленной установил на её автомобиль GPS-трекер. С сентября по декабрь 2025 года он отслеживал перемещения женщины без её согласия.

Информация о передвижениях регулярно поступала на его мобильный телефон.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до двух лет лишения свободы. Дело рассмотрит Бердский городской суд.

0
Игорь Кириченко
Журналист

