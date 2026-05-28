Зоопарк Новосибирска перешёл на летний график работы

Новосибирский зоопарк перешёл на летний график работы с 28 мая. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Теперь в будние дни зоопарк будет открыт с восьми утра до десяти вечера, а по выходным и праздникам – до одиннадцати вечера. При этом кассы по будням закрываются в половине девятого, а в субботу и воскресенье – в девять вечера. Павильоны прекращают работу без четверти девять.

После окончания продажи билетов зоопарк функционирует исключительно на выход, поэтому посетителям рекомендуют заранее планировать визит. Также билеты можно приобрести онлайн на сайте в удобное время.