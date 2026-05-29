В Новосибирске 15-летний парень упал с перил моста на разъезде Иня — его нашли на островке

В Новосибирске 15-летний подросток сорвался с перил моста на разъезде Иня. Днём 27 мая очевидцы заметили парня, сидящего на ограждении, и вызвали помощь. На место выехали полицейские, скорая и два экипажа муниципальной аварийно-спасательной службы — наземный и водный. К моменту их прибытия молодой человек уже оказался в воде. Его крики доносились из кустов на левом берегу.

Спасатели вместе с полицейскими прочесали прибрежные заросли и обследовали акваторию. Пострадавшего 2011 года рождения нашли на небольшом островке протоки и на катере доставили на берег. Подростку оказали первую помощь — наложили повязку на колото-резаную рану шеи — и передали бригаде скорой.

В спасательной службе поблагодарили бдительных граждан, которые заметили юного новосибирца и не прошли мимо.

Ранее сообщалось, что сотрудники МАСС осмотрели городские водоёмы и установили новые указатели.