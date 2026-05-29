90 семей в Новосибирской области строят дома за счет маткапитала

С начала 2026 года 90 новосибирских семей решили построить собственное жилье за счёт материнского капитала. Отделение СФР по Новосибирской области уже перечислило на эти цели 66 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прежде чем приступить к возведению дома, семье необходимо оформить земельный участок в собственность. Если строительство планируется на садовом участке, он обязательно должен находиться в жилой зоне, а сам дом проектироваться для постоянного, а не временного проживания.

Заместитель управляющего Отделением Оксана Бабаскина подчеркнула, что по общему правилу использовать капитал разрешено спустя три года после появления ребенка, давшего право на сертификат. Исключение сделано для использования жилищных кредитов: в этом случае деньгами можно распорядиться сразу после оформления документа.

Семья вправе возводить дом своими силами или нанять подрядчика. Первый шаг – подача заявления через портал госуслуг, МФЦ или клиентскую службу Соцфонда. При использовании кредитных средств заявку можно подать прямо в банке, при наличии у того соглашения с отделением СФР.

Средства перечисляют быстро, в течение пяти рабочих дней после одобрения. Если привлекается стройорганизация, всю сумму отправляют на её счет. При самостоятельном строительстве деньги владельцу сертификата приходят в два этапа.