Авито запустил целевой кредит на авто с пробегом

Покупатели смогут оформить финансирование на конкретный автомобиль от частного продавца прямо в приложении платформы.

На платформе Авито появился сервис, позволяющий получить целевое финансирование на покупку автомобиля с пробегом у частного лица. Кредит оформляется под конкретную машину из объявления, при этом пользователь может сравнить доступные предложения и выбрать подходящее. Перед сделкой проверяются все участники и автомобиль, а после завершения продавец получает средства на карту. Первым партнёром Авито в развитии целевых кредитов стал МТС Банк, вскоре пользователям также будут доступны предложения Банка Уралсиб. До конца 2026 года к сервису планируется подключить ещё четыре банка.

Татьяна Жаркова, директор по финансовым сервисам Авито, отметила, что на рынке долгое время не хватало прозрачного решения для кредитования сделок между частными лицами. Она указала, что финансовое предложение теперь формируется в момент, когда пользователь уже выбрал автомобиль и договорился с продавцом, что позволяет интегрировать финансирование непосредственно в процесс покупки.

Кирилл Вотяков, старший управляющий директор Авито Авто, добавил, что почти половина покупателей меняет автомобиль вынужденно, и заём часто становится единственным способом приобрести другое транспортное средство. Он подчеркнул, что платформа позволяет получить актуальные предложения за несколько минут без посещения сторонних ресурсов, при этом комиссия за оформление сделки для участников отсутствует.

Сервис доступен в мобильном приложении жителям восьми городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани, Ярославля, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Краснодара. Запуск стал возможен после получения АО «Авито Финанс» статуса оператора финансовой платформы от регулятора 27 марта 2025 года. Процедура покупки занимает от трёх дней, включая обязательный период охлаждения. По оценке компании, к 2031 году более миллиона автомобилей в год будут приобретены с использованием целевого финансирования у частных продавцов.