Бизнесмен из Новосибирска зарегистрировал несуществующий ТЦ и выкупил землю за 10,5% от цены — ущерб 65 млн

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор новосибирскому бизнесмену, который провернул аферу с земельным участком почти в два гектара. Мужчина зарегистрировал несуществующее строение, выкупил территорию по заниженной цене и нанёс мэрии ущерб в 65 миллионов рублей.

Как установил Центральный районный суд Новосибирска, ещё в январе 2013 года директор ООО «Новоторг-Сиб» подделал документы, чтобы стать единственным учредителем компании. Позже, в апреле 2015-го, в ЕГРЮЛ внесли сведения о его матери как о новом учредителе, однако фактическое управление фирмой осталось за сыном.

Примерно в тот же период мужчина заключил с мэрией договор аренды участка — официально под строительство торгового центра. Он отлично знал лазейку: если возвести на территории хотя бы вспомогательное сооружение и зарегистрировать на него право собственности, землю можно выкупить на льготных условиях — всего за 10,5 процента от кадастровой стоимости.

С января 2013-го по январь 2015 года бизнесмен организовал получение проектной документации и положительного заключения экспертизы. Реального строительства не было, однако разрешение ему выдали. Затем мошенник изготовил подложную декларацию о готовом объекте и подал её в Росреестр, чтобы зарегистрировать право собственности на несуществующий торговый центр.

Когда фиктивное строение оказалось в собственности, предприниматель заявил чиновникам: на участке есть недвижимость, значит, землю можно выкупить по льготной цене. В итоге он приобрёл участок за сумму, которая была в разы меньше реальной. Ущерб городскому бюджету оценили в 65 миллионов рублей.

Центральный районный суд признал новосибирца виновным в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Адвокаты осуждённого подали кассационные жалобы, но Восьмой кассационный суд не нашёл оснований для отмены приговора. В решении указано, что следствие и суд провели разбирательство в полном соответствии с законом: обеспечено равенство сторон, право на защиту не нарушено, результаты оперативно-разыскной деятельности признаны достоверными, все доказательства изучены, а ходатайства разрешены обоснованно.

Кассационная инстанция подчеркнула, что приговор содержит чёткое описание преступления, правовую оценку доказательств и мотивы принятых решений, а наказание назначено с учётом всех обстоятельств.

