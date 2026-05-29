сегодня 08:15
общество

Дети смогут бесплатно посетить Новосибирский зоопарк 1 июня

Фото: Сиб.фм / Юрий Бабичев
Подпишитесь на Telegram-канал

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило приготовил сюрприз юным посетителям. Как сообщили в пресс-службе учреждения, 1 июня с 10:00 до 14:00 вход для детей до 16 лет будет бесплатным.

В этот день зоопарк будет отмечать День защиты детей. С самого утра на там развернутся красочные фотозоны, творческие мастер-классы и интерактивные площадки. Гостей ждут танцевальные выступления, экологические викторины и работа анимационных точек. А также – пенная вечеринка и завораживающее шоу мыльных пузырей.

Напомним, что с 28 мая Новосибирский зоопарк перешёл на другой график работы.

Наталья Шлюшинская
журналист

