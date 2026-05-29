IV Международный фестиваль «Перекрёсток»: где и когда новосибирцам ждать перекрытия дорог

В воскресенье, 31 мая, в Новосибирске пройдёт театрализованное шествие участников IV Международного фестиваля театров кукол «Перекрёсток». В связи с этим в центре города введут временные ограничения для автомобилистов.

Колонна участников будет двигаться по автомобильной дороге от площади Ленина (Красный проспект, 25) до пересечения с улицей Революции. Ограничения будут действовать с 7 утра до 8 вечера.

В это время будет перекрыто движение по улице Ленина на участке от площади до улицы Революции, а также по самой Революции — от Ленина до проспекта Димитрова. Парковку на этих участках также запретят.

Ранее сообщалось, что в Чистоозерном районе из-за паводка закрыли участок дороги для грузовиков до середины июня.