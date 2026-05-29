Капитан «Сибири» Сергей Широков объявил о завершении хоккейной карьеры

Капитан новосибирской «Сибири» Сергей Широков объявил о завершении профессиональной карьеры. Информация появилась в соцсетях хоккейного клуба. 40-летний нападающий возглавлял команду на протяжении последних двух сезонов.

Заявление Широков сделал на церемонии вручения «Приза имени Сергея Гамаева» в Москве поздно вечером 28 мая. Хоккеист получил награду «За верность хоккею» по итогам прошедшего сезона и тогда же обнародовал решение. По его словам, лучшего момента для этого он не мог представить.

Спортсмен поблагодарил семью, тренеров и все клубы, где ему довелось играть. За годы карьеры Широков выступал за ЦСКА, «Авангард», СКА, «Спартак», «Автомобилист» и новосибирскую «Сибирь». В сезоне 2025/26 он набрал 18 очков, проведя 58 матчей.

Ранее сообщалось, что новосибирский ХК «Сибирь» продлил контракт с Сергеем Широковым на год.