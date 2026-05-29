сегодня 10:10
общество

Коллекционер оружия из Новосибирска пойдёт под суд за торговлю затворами

Фото: прокуратура Новосибирской области / опубликовано на Сиб.фм
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела против 33-летнего местного жителя за незаконный оборот оружия. Мужчина обвиняется сразу по нескольким статьям, включая незаконные приобретение, хранение, перевозку и сбыт основных частей огнестрельного оружия, а также покушение на их контрабанду. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По данным следствия, в 2024 году сибиряк, занимавшийся коллекционированием оружия, приобретал, транспортировал и хранил у себя затворы к огнестрельному оружию. После он сбывал их различным людям. Всего правоохранители изъяли тринадцать таких частей.

Преступную деятельность выявили сотрудники Управления ФСБ России по Новосибирской области. Материалы дела уже переданы в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Наталья Шлюшинская
журналист

