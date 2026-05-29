Легенда КХЛ уходит со льда: Сергей Широков объявил о завершении карьеры

Российский хоккеист Сергей Широков официально завершил профессиональную карьеру. О своём решении 40-летний нападающий объявил во время церемонии вручения приза имени Сергея Гимаева за верность хоккею.

Последним клубом в карьере спортсмена стала новосибирская «Сибирь» ХК «Сибирь». В прошедшем регулярном чемпионате форвард провёл 56 матчей и набрал 18 очков. На его счету шесть заброшенных шайб и 12 результативных передач.

В плей-офф Широков сыграл два матча, однако результативными действиями не отметился.

За годы выступлений в Континентальной хоккейной лиге Континентальная хоккейная лига хоккеист провёл 937 матчей. За карьеру он набрал 576 очков — 251 шайбу и 325 голевых передач. Показатель полезности игрока составил «+93».

Сергей Широков выступал за несколько известных российских клубов. В разные годы он защищал цвета ЦСКА, омского «Авангарда», петербургского СКА, московского «Спартака» и екатеринбургского «Автомобилиста».