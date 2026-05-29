«Ленинград» устроил громкое шоу в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Новосибирске 29 мая выступила группа «Ленинград» Ленинград. Концерт собрал большое количество поклонников и вновь подтвердил статус коллектива как одного из самых ярких на российской сцене.

Группа известна своими энергичными выступлениями, узнаваемым стилем и песнями, которые быстро становятся популярными. Во время концерта зрители услышали как старые хиты, так и новые композиции.

В программу вошли песни «Вояж», «Экспонат», «В Питере — пить», «Кабриолет» и «WWW». Концерт сопровождался живым звучанием, оркестровыми элементами и традиционной для коллектива атмосферой большого музыкального праздника.

Сиб.фм подготовил фоторепортаж с концерта, на котором запечатлели самые яркие моменты выступления.