«Мальчика сбили, девочка едва не попала под колёса»: в Новосибирске сломанный светофор стал причиной ЧП

В Новосибирске на перекрёстке около дома № 37 по улице Тайгинской уже почти три недели не работает светофор. Местные жители боятся переходить дорогу, особенно тревожно за детей. 29 мая эти опасения едва не обернулись трагедией: дочь одной из местных жительниц, Татьяны, чуть не попала под колеса автомобиля. Подробности инцидента сибиряка рассказала Сиб.фм.

Момент инцидента попал на видео, которое женщина предоставила редакции Сиб.фм. На кадрах видно, как девочка начала переходить дорогу, две машины остановились, а третья продолжала ехать. В результате ребенок вынужден был бегом возвращаться обратно на тротуар, чтобы не попасть под колёса.

Редакции Сиб.фм предоставили и ещё одно видео с этого перекрёстка. На кадрах – мальчик, пересекающий дорогу по пешеходному переходу на велосипеде. Один из автомобилей не остановился и задел ребёнка. Мальчик падает на асфальт, но, к счастью, поднимается и уходит с велосипедом к тротуару. Ещё мгновение – и могло случилось непоправимое

Обращаться с просьбами восстановить работу светофора местные жители начали еще в начале мая, но наткнулись на бюрократическую неразбериху.

«Рядом строится магазин, вот водитель погрузчика ехал и повредил светофорный столб. Мы начали обращаться, нам сказали, светофор на балансе города не стоит. Управляющая компания наша его не передала. Мы пришли в УК, нам сообщили, что всё передано, видимо, ещё не приняли на баланс. 12 мая я первый раз звонила в ЦОДД», — рассказала Татьяна.

Светофор был поврежден водителем погрузчика, который задел светофорный столб. Также 12 мая в домовом чате появилась информация от старшей по дому о том, что на место выезжали сотрудники ГИБДД, зафиксировали поломку.

«ГАИ передали в центр организации дорожного движения информацию, в течение трёх дней должны восстановить светофор», — такую информацию дала старшая по дому, по словам Татьяны.

Однако ни через три дня, ни спустя почти три недели проблема не решилась. Дети продолжают рисковать по пути в расположенную рядом школу: сейчас там работает пришкольный лагерь. Родители даже начали провожать детей, но если утром это возможно сделать, то днём, в рабочее время, встретить ребёнка могут уже не все.

«В итоге, говорят, всё будем разбираться, всё сделаем. Но до сих пор тишина. У нас тут, получается, дорога, школа, там дети постоянно ходят, ну, естественно, родители начали провожать их, сейчас школа, лагерь детский пришкольный», — продолжает Татьяна.

Жители признаются, что уже не знают, куда обращаться за помощью, и опасаются за жизнь детей. А школьники ежедневно рискуют жизнью на оживлённом перекрёстке. Сегодняшний случай, когда школьница успела среагировать – тревожный сигнал, который больше нельзя игнорировать. Вся эта ситуация легко может обернуться трагедией, которая унесёт чью-то жизнь.

Сиб.фм обратился за комментариями в компетентные органы. По мере получения ответа материал будет дополнен.