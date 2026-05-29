Меланому на первой стадии в Новосибирской области стали выявлять на 3% чаще — данные Минздрава.

В Новосибирской области выросла доля случаев выявления меланомы на первой стадии. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава. По итогам прошлого года показатель увеличился на 3 процента, а доля запущенных случаев на четвёртой стадии снизилась на 4 процентных пункта.

В ведомстве уточнили, что рак кожи лидирует в структуре онкозаболеваемости в регионе. Меланома занимает всего 4 процента от всех случаев рака кожи, но это самая опасная форма — она становится причиной смерти 80 процентов пациентов со злокачественными новообразованиями кожи. В общей структуре заболеваемости меланома стабильно находится на 16-м месте.

В 2025 году меланому впервые диагностировали у 201 жителя области. Запущенность при выявлении снижается: в 2024 году показатель составлял 16,4 процента, в прошлом — 12,7 процента.

Главный онколог региона Сергей Фурсов пояснил, что достаточно приходить на осмотр к дерматологу один раз в год и проверять кожу в рамках диспансеризации, чтобы не запустить процесс даже до второй стадии.

Основная причина повреждения ДНК клеток кожи — ультрафиолет. В группе риска люди со светлой кожей, веснушками, большим количеством родинок и пигментных образований, а также те, у кого родственники болели меланомой. Риск повышают ослабленный иммунитет и пожилой возраст. Особое внимание стоит уделять родинкам диаметром больше 5 миллиметров и образованиям неправильной формы.

Фурсов подчеркнул, что разница между первой и второй стадией — всего два миллиметра. Если на опухоли появились изъязвления или потёртости, это уже вторая стадия. А задача врачей — выявить меланому на первой. Изменение контура или цвета в 90 процентах случаев говорит о злокачественном процессе. В таких случаях новообразование иссекают и обязательно проводят молекулярно-генетическое исследование.

В Новосибирской области его делают в Федеральном исследовательском центре фундаментальной и трансляционной медицины. Все исследования доступны и оплачиваются государством.

