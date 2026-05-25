У десятков жителей Новосибирской области заподозрили рак кожи после бесплатных обследований

В Новосибирске состоялась всероссийская акция «День диагностики меланомы». В рамках мероприятия жители региона смогли бесплатно пройти обследование у специалистов.

Прием пациентов организовали 23 мая сразу на трех площадках. Осмотры прошли в двух отделениях областного кожно-венерологического диспансера и в поликлинике городской больницы №11.

Всего врачи обследовали 309 человек. У 25 пациентов специалисты заподозрили злокачественные новообразования кожи. Этих людей направили к онкологам для дополнительного обследования и уточнения диагноза.

В Искитиме акция прошла днем ранее. Там обследование прошли 70 человек, среди них были 14 детей. У несовершеннолетних опасных изменений врачи не обнаружили.