вчера 19:47
общество

У десятков жителей Новосибирской области заподозрили рак кожи после бесплатных обследований

Фото: Сиб.фм / Минздрав Новосибирской области
В Новосибирске состоялась всероссийская акция «День диагностики меланомы». В рамках мероприятия жители региона смогли бесплатно пройти обследование у специалистов.

Прием пациентов организовали 23 мая сразу на трех площадках. Осмотры прошли в двух отделениях областного кожно-венерологического диспансера и в поликлинике городской больницы №11.

Всего врачи обследовали 309 человек. У 25 пациентов специалисты заподозрили злокачественные новообразования кожи. Этих людей направили к онкологам для дополнительного обследования и уточнения диагноза.

В Искитиме акция прошла днем ранее. Там обследование прошли 70 человек, среди них были 14 детей. У несовершеннолетних опасных изменений врачи не обнаружили.

Игорь Кириченко
Журналист

