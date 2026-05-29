На Новосибирскую область надвигаются ливни, грозы и крупный град

В ближайшие дни в Новосибирской области ожидаются ливни, грозы, град и порывистый ветер. Таков прогноз Западно-Сибирского УГМС.

В пятницу, 29 мая, днём воздух прогреется до +15...+20 градусов, по юго-западу – до +25. Ожидаются кратковременные дожди и грозы, при грозах местами – ливни, возможно выпадение крупного града. Ветер усилится до 7-12 м/с, порывы могут достигать 22 м/с.

В ночь на 30 мая похолодает до +7...+12 градусов. Днём в субботу температура поднимется от +16 на юго-западе до +26 градусов. Ночью в отдельных районах небольшие дожди, на севере – дожди и грозы. Днём осадков станет меньше: преимущественно без дождей, лишь на севере возможны слабые осадки. Ветер ночью составит 7-12 м/с с порывами до 17 м/с, днём стихнет до 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Ночью 31 мая столбики термометров покажут от +6 до +11. Днём потеплеет до +17...+22, местами до +27 градусов. Ночью будет преимущественно без осадков, по западу возможны небольшие дожди и грозы. Днём в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер – 3-8 м/с, порывами до 14 м/с.

Напомним, что в Новосибирске сегодня днём будет от +17 до +19 градусов, пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы.