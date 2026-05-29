Несовершеннолетним запретили покупать бензин в Новосибирской области

В Новосибирской области ввели запрет на продажу бензина, дизеля и других горючих материалов несовершеннолетним. Соответствующий законопроект депутатам регионального Заксобрания представил прокурор области Александр Бучман. Об этом сообщили в областном парламенте.

Глава надзорного ведомства пояснил, что необходимость нововведений продиктована тревожной практикой вовлечения подростков в преступную деятельность. Речь идет о случаях умышленных поджогов имущества с использованием легковоспламеняющихся жидкостей.

Еще одной важной причиной стала профилактика дорожно-транспортных происшествий. Теперь заправить мотоцикл или автомобиль без участия взрослых подростки не смогут, что должно снизить число опасных ситуаций на дорогах с участием несовершеннолетних. За нарушение правил торговли предусмотрена административная ответственность, размер штрафов будет зависеть от того, впервые ли совершен проступок или допущено повторное нарушение закона.

Законопроект приняли сразу в двух чтениях.