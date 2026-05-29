Новосибирских водителей ждут новые правила, ИИ-контроль и изменения в ОСАГО

Летом 2026 года российских автомобилистов ждёт сразу несколько заметных изменений. Нововведения затронут оформление нарушений, страхование, парковки, а также внедрение новых технологий контроля за состоянием водителей.

С июня начнет действовать закон, который упрощает оформление нетрезвых водителей. Инспекторам больше не потребуется составлять ряд дополнительных протоколов. Отметки об отстранении от управления транспортом будут вноситься в основные документы. Процедура станет быстрее, но порядок проверки останется прежним.

Также с июня вступит в силу ГОСТ, который закрепляет использование систем с искусственным интеллектом для контроля состояния водителей. Технологии смогут отслеживать поведение человека за рулём, включая взгляд, движения головы и признаки усталости. При этом установка таких систем для легковых автомобилей не будет обязательной.

В середине лета изменится подход к расчёту стоимости запчастей для ОСАГО. Российский союз автостраховщиков обновит справочники цен. Это повлияет на стоимость ремонта и размер страховых выплат.

Отдельные изменения ожидаются в сфере парковок. Обсуждается введение постоплаты. Водителям могут дать до 24 часов после завершения стоянки для оплаты без штрафа. Сейчас сроки различаются в зависимости от региона.

В июле также могут рассмотреть ограничения для электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности на тротуарах. Причиной называют рост числа опасных ситуаций с участием пешеходов.

31 июля завершится временный запрет на экспорт бензина. Мера вводилась для стабилизации внутреннего рынка топлива.

В августе завершится эксперимент по маркировке автокомпонентов. С сентября маркировка станет обязательной. Это должно сократить оборот контрафактных деталей.

Отдельно продолжается обсуждение новых правил расчёта утильсбора для автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС. Документ пока проходит согласование и может быть принят летом.

Также летом 2026 года часть водителей столкнётся с необходимостью заменить водительские удостоверения. Это касается тех, у кого истекает срок действия прав или период их автоматического продления.