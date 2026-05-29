С 1 июня в Новосибирске меняются правила выплат, налогов и поддержки семей

С 1 июня в России вступает в силу ряд изменений в финансовой сфере. Нововведения затронут пенсионные выплаты, налоги и меры поддержки семей с детьми.

Часть пенсионеров получит увеличение выплат. Повышение коснется граждан, которым в мае исполнилось 80 лет. Для них увеличивается фиксированная часть страховой пенсии.

Также надбавки предусмотрены для пенсионеров с инвалидностью I группы, если статус был установлен в мае. Им назначается увеличенная фиксированная выплата и доплата за уход.

При этом действует правило: повышение фиксированной выплаты назначается только один раз по одному основанию. Повторного увеличения не предусмотрено.

Отдельные доплаты предусмотрены для пенсионеров с иждивенцами. Надбавка назначается за детей и других нетрудоспособных членов семьи. Она начисляется за каждого иждивенца, но не более чем за троих.

Изменения затронут и доходы по банковским вкладам. Вводится обновленный необлагаемый порог по процентам. При превышении лимита часть дохода будет облагаться налогом.

С начала лета стартует прием заявок на новую семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Поддержка доступна семьям с доходом ниже установленного уровня в регионе.

Также меняется порядок возврата части налога для таких семей. При соблюдении условий ставка может снижаться до 6 процентов, а разница возвращаться через Социальный фонд.

В июне россиян ожидает короткая рабочая неделя из-за празднования Дня России. Выходные продлятся с 12 по 14 июня.

Кроме того, до 1 июня необходимо отчитаться о движении средств по зарубежным счетам. Требование касается граждан, имеющих иностранные банковские и электронные счета.