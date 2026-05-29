Сотрудникам клиники НИИТО в Новосибирске выплатили более 17 миллионов задержанной зарплаты

Государственная инспекция труда в Новосибирской области добилась выплаты задержанной зарплаты сотрудникам АНО «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО». Сумма составила более 17 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверку организовали после того, как работники массово пожаловались на невыплаты. На тот момент общий долг клиники перед персоналом превышал 26 миллионов рублей. Само учреждение сейчас находится в стадии банкротства.

Как рассказал руководитель инспекции, в процессе разбирательства работодатель частично погасил задолженность. Деньги получили 34 сотрудника. Оставшуюся часть долга инспекция держит на контроле. Работодателю выдадут предписание о полном погашении, а виновных привлекут к административной ответственности.

Ранее сообщалось, как «Аквамир» уходит от 1,8 миллиарда долгов через мировую с самим собой.