Должник и арестованные фигуранты: как «Аквамир» уходит от 1,8 миллиарда долгов через мировую с самим собой

Одна из самых громких историй банкротства в Новосибирской области получила неожиданный поворот. ООО «ВДТ Строй», которому принадлежит аквапарк «Аквамир», заключило мировое соглашение с кредиторами. Сумма долга — почти 2 миллиарда рублей. Однако сделка проходит на фоне арестов фигурантов, которых подозревают в хищении средств от работы самого аквапарка.

Банкротство со стажем

История «Аквамира» — это классический пример того, как крупный инвестиционный проект становится эпицентром финансового коллапса. Здание аквапарка ввели в эксплуатацию еще в 2016 году. Объект был одним из самых ожидаемых в городе, однако уже через несколько лет компания-владелец начала тонуть в долгах.

В сентябре 2020 года Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом ООО «ВДТ Строй». Сам аквапарк формально признали банкротом позже — в марте 2022 года. Причем в материалах дела фигурировали признаки преднамеренного банкротства. Рыночная стоимость самого здания развлекательного комплекса тогда была оценена в 1,4 миллиарда рублей — почти на полмиллиарда меньше, чем общая задолженность компании.

Мир или отсрочка?

Согласно протоколу собрания кредиторов ООО «ВДТ Строй» от 27 мая, опубликованному конкурсным управляющим Артемом Кильчиком, стороны наконец-то нашли компромисс. Общая сумма требований к организации на момент подписания соглашения составляет 1 816 481 948 рублей.

Ключевой момент: уполномоченным на подписание мирового соглашения назначили ООО «СЕАН» — компанию, которой принадлежит ровно половина должника. Как поясняется в документах, именно «СЕАН» будет представлять интересы сторон при финализации сделки.

Юристы, знакомые с процедурой, отмечают: мировое соглашение на стадии банкротства — это фактически последняя возможность для должника избежать распродажи активов с молотка, но при этом оно не гарантирует, что кредиторы получат свои деньги быстро.

Согласно данным Rusprofile, владельцем ООО «СЕАН» является ООО «УК АФК-Капитал», которое в свою очередь принадлежит компании «ДАМЕЕР-ФЗКО», зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах.

Генеральным директором «УК АФК-Капитал» значится Юлия Горшенина. Она же возглавляет ООО «Евро Хаус», которое, по данным открытых источников, принадлежит сооснователю торгового холдинга «Сибирский Гигант» Александру Манцурову. Прямого упоминания Манцурова в документах по банкротству аквапарка нет, но такая цепочка владения неизбежно притягивает внимание к персоналиям, стоящим за финансовыми потоками «Аквамира».

Уголовный шлейф

Параллельно с арбитражными разбирательствами идет уголовное расследование. В октябре 2024 года в Москве был арестован заместитель гендиректора Агентства страхования вкладов (АСВ) Александр Попелюх, который ранее занимал пост заместителя прокурора Новосибирской области. Его обвиняют в причастности к хищению около 200 миллионов рублей, полученных от эксплуатации аквапарка.

Мировое соглашение — это не конец истории, а, скорее, начало нового этапа. Теперь кредиторам предстоит решить, как именно будут погашены 1,8 миллиарда долга. Будет ли это реструктуризация или постепенная распродажа имущества «ВДТ Строй» — пока не ясно.

Но главный вопрос, который волнует новосибирцев и остается открытым: продолжит ли «Аквамир» работу в прежнем режиме после всех этих корпоративных и уголовных бурь, или двери самого большого крытого аквапарка города однажды закроются навсегда.

Редакция Сиб.фм продолжает следить за развитием событий.