Улицу Кропоткина в Новосибирске перекроют на два месяца

В Новосибирске вводится временное ограничение движения по улице Кропоткина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 30 мая по 31 июля проезжая часть будет полностью закрыта для транспорта на участке от дома №457 в районе остановки «Планетная» до дома №383 у остановки «Войкова». Причина перекрытия – строительно-монтажные работы.

Также изменится схема движения автобуса №3. Маршрут пустят в объезд: от улицы Трикотажной до Ипподромской транспорт проследует через улицу Николая Островского. Попасть к остановке «Ул. Светлая» пассажиры смогут через надземный пешеходный переход, расположенный возле здания №195/3 на улице Николая Островского. Речь идёт о мосте через железнодорожные пути.

В мэрии подчеркнули, что эти меры позволят сохранить устойчивое транспортное сообщение для жителей Плехановского жилмассива и прилегающих кварталов частного сектора с Дзержинским и Калининским районами и с центром города. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты.