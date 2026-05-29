В аэропорту Толмачёво отменили рейсы S7 в Талакан и Екатеринбург и обратн

Утром 29 мая в новосибирском аэропорту Толмачёво отменили несколько рейсов авиакомпании S7. Данные опубликованы на онлайн-табло воздушной гавани.

Не состоялись прилёты из Талакана (рейс S7 5358, ожидался в 10:10) и из Екатеринбурга (S7 5018, должен был прибыть в 11:00).

Ранее отменили и вылеты из Новосибирска: в Талакан (S7 5357, планировался на 03:45) и в Екатеринбург (S7 5017, должен был вылететь в 05:55).

