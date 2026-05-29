В Новосибирске болезнь поцелуев атакует зумеров

В России у подростков и молодых людей все чаще выявляют инфекционный мононуклеоз. Из-за этого в сети начали говорить о новой вспышке так называемой «болезни поцелуев». Однако врачи уверяют, что речь идет не об эпидемии, а о давно известной особенности заболевания.

Инфекционный мононуклеоз вызывает вирус Эпштейна — Барр. Чаще всего болезнь встречается у детей и молодых людей от 15 до 25 лет. Врачи объясняют это особенностями иммунитета, тесным общением и бытовыми контактами.

Среди основных симптомов — высокая температура, сильная боль в горле, увеличение лимфоузлов и выраженная слабость. Иногда у пациентов появляется отек лица и проблемы с дыханием.

Инфекционист Андрей Поздняков отметил, что тяжелые осложнения при мононуклеозе возможны, но встречаются редко. Одним из самых опасных считается разрыв селезенки. Такое состояние требует срочной операции.

При этом специалист подчеркнул, что герпетический энцефалит не связан напрямую с вирусом Эпштейна — Барр. По его словам, люди часто путают разные типы герпес-вирусов.

Врач также прокомментировал сообщения о «розоватой крови» у заболевших. Он заявил, что медицина не описывает подобный симптом как характерный признак мононуклеоза.

Специалисты советуют при подтвержденном диагнозе избегать активных физических нагрузок и травм живота в течение нескольких недель. В большинстве случаев болезнь проходит без тяжелых последствий.

По данным врачей, до 90 процентов взрослых людей уже являются носителями вируса Эпштейна — Барр.