82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 мая, 21:45
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
29 мая, 21:45
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 20:30
общество

В Новосибирске наказали коммунальщиков за сброс грязи с моста в Обь

Фото: Сиб.фм / АСТ-54 Black
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске привлекли к ответственности коммунальных работников, которые сбрасывали грязь с Бугринского моста в реку Обь. Об этом 29 мая сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Поводом для проверки стало видео, которое в конце апреля снял житель города. На кадрах видно, как сотрудник коммунальной службы сметает грязь прямо с моста в реку.

После публикации материалов прокуратура начала проверку. В результате было установлено нарушение природоохранного законодательства.

Виновного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности. Также должностному лицу организации внесли официальное представление.

Кроме того, по инициативе прокуратуры его привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей по статье о нарушении правил охраны среды обитания и водных биоресурсов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.