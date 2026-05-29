В Новосибирске наказали коммунальщиков за сброс грязи с моста в Обь

В Новосибирске привлекли к ответственности коммунальных работников, которые сбрасывали грязь с Бугринского моста в реку Обь. Об этом 29 мая сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Поводом для проверки стало видео, которое в конце апреля снял житель города. На кадрах видно, как сотрудник коммунальной службы сметает грязь прямо с моста в реку.

После публикации материалов прокуратура начала проверку. В результате было установлено нарушение природоохранного законодательства.

Виновного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности. Также должностному лицу организации внесли официальное представление.

Кроме того, по инициативе прокуратуры его привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей по статье о нарушении правил охраны среды обитания и водных биоресурсов.