В Новосибирске появился обновлённый прогноз погоды на июнь

В Новосибирской области синоптики обновили прогноз погоды на июнь. После затяжного похолодания в регион пришли теплые воздушные массы. Возврата холодной осенней погоды специалисты пока не ожидают.

Последние дни мая в Новосибирске проходят с жарой до +28 градусов. Июнь также начнется с теплой погоды. В первые дни месяца температура будет держаться выше +20 градусов, хотя местами прогнозируют дожди и грозы.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», средняя дневная температура в июне составит около +22 градусов. Самым жарким днем месяца может стать 7 июня. Тогда воздух прогреется до +27 градусов.

Во второй декаде месяца температура немного снизится. Днем ожидается от +20 до +22 градусов. При этом синоптики обещают несколько солнечных дней. Самым прохладным днем предварительно называют 15 июня, когда температура опустится до +19 градусов.

В конце месяца погода останется похожей. Днем столбики термометров будут показывать около +22 градусов. Возможны кратковременные дожди и облачность.

Сервис «Погода.Mail.ru» также прогнозирует умеренно теплый июнь. По его данным, температура не превысит +25 градусов, а ночью не опустится ниже +12.

Более дождливый прогноз дает сервис Gismeteo. По его оценке, солнечных дней в июне будет немного, а большую часть месяца сохранятся облачность и осадки. К концу июня температура может снизиться до +17 градусов.