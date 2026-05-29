В Новосибирске приводят в порядок тротуары на 13 участках

В этом сезоне город планирует привести в порядок 40 объектов. Специалисты выполняют полный цикл работ: подготавливают основание, устанавливают новые бордюры и укладывают асфальтовое покрытие, рассказал в своем канале МАХ мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

В настоящее время ремонт ведётся на 13 участках на улицах Кавалерийской, Даргомыжского, Тимирязева, Падунской, Смоленской, Алтайской, Пришвина, Вересаева, Кольцова, Алейской, Учительской, а также на Толмачевском шоссе. На время благоустройства в этих местах установлены временные дорожные знаки и ограничения для обеспечения безопасности горожан.

Параллельно дорожники ремонтируют автомобильную дорогу на улице Кирова на участке от Октябрьской магистрали до улицы Бориса Богаткова протяжённостью 1,1 км.

«Это одно из ключевых направлений правобережья, связывающее жилые районы с центром и обеспечивающее выезд на улицы Выборную и Большевистскую. Учитывая интенсивность движения — по пять полос в каждую сторону — работы организованы поэтапно, чтобы минимизировать влияние на транспортный поток» – отметил глава города Максим Кудрявцев.

Дорожная техника работает в направлении от центра к Октябрьскому району: специалисты фрезеруют старое покрытие. Завершить работы планируют до Дня города.

В 2026 году в Новосибирске планируют отремонтировать 34 участка дорог общей протяжённостью 38 километров. На эти цели выделено более 1,9 млрд рублей: 27 объектов входят в региональную программу, финансируемую из областного бюджета, ещё 7 — в муниципальную. Среди крупных объектов этого года — Красный проспект, где планируется обновить более 30 тыс. кв. метров покрытия, устранив основные дефекты колеи.