В Новосибирске снова поднялись цены на бензин и дизель

В Новосибирской области зафиксирован рост цен на автомобильное топливо. Обновленные данные показывают увеличение стоимости бензина и дизельного топлива по сравнению с предыдущими периодами.

Средняя цена бензина в регионе составила 64,04 рубля за литр. По маркам топлива показатели распределились следующим образом: АИ-92 — 61,59 рубля, АИ-95 — 65,65 рубля, АИ-98 и выше — 86,91 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало до 80,06 рубля.

В целом по Сибирскому федеральному округу средняя стоимость бензина составила 64,95 рубля за литр. АИ-92 стоит в среднем 62,26 рубля, АИ-95 — 66,33 рубля, АИ-98 и выше — 88,37 рубля. Дизельное топливо в округе достигло 81,13 рубля.

Среди регионов Сибири наиболее высокие цены на топливо зафиксированы в Иркутской области и Республике Тыва. Там стоимость отдельных видов бензина превышает средние показатели по округу.

Более доступные цены отмечаются в Томской и Омской областях, где стоимость топлива остается ниже среднерегионального уровня.

Аналитики отмечают, что ценовая динамика зависит от логистики поставок, сезонного спроса и общей ситуации на топливном рынке.