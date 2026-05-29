сегодня 18:00
общество

В Новосибирской области капитально отремонтируют 18 школ

Фото: Сиб.фм / правительство Новосибирской области
В Новосибирской области в 2026 году капитально отремонтируют 18 школ. Работы проходят по федеральному проекту «Всё лучшее детям», который входит в национальный проект «Молодёжь и дети».

29 мая ход ремонта проверила заместитель губернатора региона Валентина Дудникова во время рабочей поездки в Ордынский район.

По её словам, сразу семь школ из 18 находятся именно в Ордынском районе. Одним из главных объектов стала Спиринская школа. Ремонт там стартовал в феврале 2026 года и сейчас выходит на финальную стадию. В здании уже заменили окна и двери, обновили инженерные сети, отремонтировали полы и потолки, а также завершили внутреннюю отделку.

На время работ учеников перевели в районный Дом культуры. Вернуться в обновлённую школу дети должны уже 1 сентября.

В программу в этом году вошла и школа №3 Ордынского района, где учатся более 200 детей. Капитальный ремонт там начался в апреле. Завершить его также планируют до начала нового учебного года.

Ордынский район участвует в программе с 2022 года. За это время там уже капитально обновили девять школ. В учебных заведениях не только ремонтируют здания, но и закупают новое оборудование, а также модернизируют учебные материалы.

Власти региона рассчитывают, что за семь лет в районе удастся обновить около 70% всех школ.

Кроме того, в Новосибирской области продолжается капитальный ремонт ещё пяти школ по двухлетней программе. Эти работы рассчитаны на 2026–2027 годы. В 2027 году обновление пройдёт ещё в 12 школах региона.

Игорь Кириченко
Журналист

