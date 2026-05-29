В центре Новосибирска перекроют улицы из-за театрального шествия

В Новосибирске 31 мая введут временные ограничения движения транспорта в центре города. Меры связаны с проведением театрализованного шествия участников IV Международного фестиваля театров кукол «Перекрёсток».

Шествие организует Новосибирский областной театр кукол. Участники пройдут по маршруту от площади Ленина по Красному проспекту до пересечения с улицей Революции.

Ограничения будут действовать с 07:00 до 20:00. В этот период движение перекроют на участке улицы Ленина от площади Ленина до улицы Революции. Также будет закрыт проезд по улице Революции от улицы Ленина до проспекта Димитрова.

Помимо этого, в указанных зонах введут запрет на парковку и остановку автомобилей. Ограничения будут действовать на тех же участках улично-дорожной сети.