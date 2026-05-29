«Зелёный марафон-2026» в Новосибирске: полное расписание стартов, схема забега, перекрытия улиц

30 мая Новосибирск присоединится к Всероссийскому празднику спорта СберПрайм «Зелёный марафон». Забеги развернутся на площадке у многофункциональной ледовой арены «Сибирь-Арена», расположенной на левом берегу. Это по-настоящему масштабное событие, которое одновременно объединит более 140 тысяч бегунов в 60 городах страны.

Основная программа забегов

Уже в 07:30 стартует зарядка и построение для участников полумарафона на 21,1 километра. Ровно в 08:00 бегуны уйдут на старт. Следующий пункт расписания – десятикилометровый забег: разминка для его участников назначена на 10:00, а сам старт будет дан в 10:30. Любители бега на 4,2 километра соберутся на зарядку в 12:15 и выйдут на трассу в 12:30.

Детские, семейные и инклюзивные старты

Детская программа откроется в 13:00 общей разминкой и построением. Самыми первыми, в 13:30, побегут малыши от четырёх до шести лет. Чуть позже, в 13:50, на пятисотметровую дистанцию выйдут мальчики 7–10 лет, а ещё через пять минут – девочки того же возраста. В 14:00 стартуют мальчики 11–17 лет, сразу за ними, в 14:05, – их ровесницы. После этого эстафету подхватят семьи: построение на Семейный забег на 500 метров начнётся в 14:10, а старт – в 14:20. Завершат спортивную часть инклюзивные старты. В 14:30 объявят построение, в 14:40 побегут дети и подростки от 6 до 17 лет, а в 14:55 – взрослые.

Награждение и фестиваль

Торжественная церемония открытия и награждение победителей на дистанциях 10 и 21,1 километра запланированы на 11:30. Призёров забега на 4,2 километра, а также всех детских, семейного и инклюзивных стартов будут чествовать уже в 15:15. Фестивальная часть праздника с выступлением хедлайнера – группы «RASA» – стартует в 16:00.

Ограничения движения и маршруты объезда

В связи с проведением забегов тридцатого мая с шести утра и до четырёх часов дня будут действовать временные ограничения движения транспорта.

В зону перекрытия попадёт участок от площади имени профессора Лыщинского до пляжа «Наутилус» на отрезке от улицы Стартовой до самого пляжа вместе со всеми прилегающими въездами и выездами. Также будет ограничено движение от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Сибирь-Арены» до проезда в районе дома №160 по улице Немировича-Данченко, ориентиром здесь служит регулируемый пешеходный переход у остановки «М. «Спортивная» перед въездом на парковку Р2.

Объехать перекрытые зоны можно будет по нескольким маршрутам: от улицы Немировича-Данченко до территории ледовой арены со всеми прилегающими выездами; от перекрёстка с дорогой от улицы Немировича-Данченко до «Сибирь-Арены» и далее до дороги Октябрьского моста со всеми выездами; от проезда в районе дома №160 по улице Немировича-Данченко у остановки «М. «Спортивная» перед въездом на парковку Р2 до перекрёстка с дорогой к ледовой арене; от площади Лыщинского до улицы Стартовой; наконец, по улице Стартовой от перекрёстка с дорогой от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» со всеми выездами.

На всех этих участках с шести утра до четырёх дня также будет полностью запрещена парковка. Кроме того, на перекрёстках в районе площади Лыщинского, улиц Горской и Стартовой, а также на подъезде к парковке Р2 организуют ручное регулирование. Горожанам настоятельно советуют в этот день отказаться от личного автомобиля и добираться до «Сибирь-Арены» на общественном транспорте.