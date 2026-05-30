5000 бегунов, 21 километр и RASA: как Новосибирск пробежал «Зелёный марафон — 2026»

30 мая левый берег Новосибирска превратился в одну большую беговую арену. Возле «Сибирь-Арены» прошёл всероссийский «Зелёный марафон». В этом году событие вышло за рамки традиционного семейного забега — впервые в истории новосибирского этапа состоялся полумарафон на 21,1 км.

Фотокорреспондент Сиб.фм запечатлел яркие кадры мероприятия: от первых стартов в 8 утра до вечернего концерта с хедлайнером — группой RASA (12+).

Главный старт года

«Зелёный марафон» в этом году одновременно прошёл в 60 городах России и объединил более 140 тысяч участников. Новосибирск не стал исключением. По данным организаторов, на площадку у «Сибирь-Арены» вышли более 5 тысяч человек.

Самым принципиальным нововведением стал полумарафон на 21,1 километра. Он стартовал в 8 утра и собрал 300 участников. Как пояснил управляющий Новосибирским отделением Сбера Александр Солоп, это был своего рода тестовый забег.

«Я сам в свое время организовывал марафоны. У нас мероприятие про семейные ценности и ЗОЖ, но ребятам нужны достижения. Первая отметка — это полумарафон. Мы его сделали сертифицированным. Спрос был больше, чем количество слотов. В следующем году будем увеличивать в 2-3 раза», — рассказал Солоп корреспонденту Сиб.фм.

Помимо 21 км, участники могли выбрать дистанции 10 километров и традиционные 4,2 километра. Большое внимание организаторы уделили семейным стартам: прошли забеги для детей разных возрастов, инклюзивные дистанции и семейные забеги.

Каждый километр — в помощь детям

Традиционно марафон носил благотворительный характер. Каждый километр, преодолевший участником, конвертировался в 185 рублей. Средства направляются в фонд «Вклад в будущее» на поддержку детей с ментальными особенностями, детей с опытом сиротства и развитие инклюзивного образования. Банк, по традиции, удвоит итоговую сумму пожертвований.

Помимо автоматического начисления, любой гость мог сделать добровольный перевод по QR-коду прямо на площадке. В прошлом году, напомним, благодаря участникам было собрано 30 миллионов рублей.

Семейная традиция и личный пример

Председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий Солнцев вышел на дистанцию 4,2 километра.

«Сегодня более 5000 человек пришли семьями — и бежали, и отдыхали. Это 13-й «Зелёный марафон». Обычно я бегу, семья болеет. В этом году выбрал небольшую дистанцию, чтобы быть командой», — поделился Солнцев.

Он также отметил, что впервые в этом году марафон получил международный статус.

Музыка и атмосфера

После официальной части и церемонии награждения победителей стартовал музыкальный фестиваль. Хедлайнером стала группа RASA, собравшая вокруг сцены сотни зрителей. Концерт стал подарком для новосибирцев, которых в этот день ждала ещё и отличная погода.

Трасса у «Сибирь-Арены» оказалась равнинной и комфортной. Более 800 участников выбрали дистанцию 10 км, и, по словам организаторов, было установлено несколько рекордов.

«Зелёный марафон» вновь подтвердил статус одного из крупнейших спортивных событий года в Новосибирске. Здесь смешались профессиональные спортсмены, любители бега и семьи с колясками.