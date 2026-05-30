82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
30 мая, 17:11
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
30 мая, 17:11
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 14:40
общество

Бесплатные тренировки по йоге, дзюдо и зумбе пройдут в парках Новосибирска в июне

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В июне в парках Новосибирска проведут серию бесплатных спортивных мероприятий. Жителей города приглашают на тренировки по единоборствам, йоге, кроссфиту, зумбе и другим видам активности на свежем воздухе.

Как сообщили в мэрии, спортивную программу подготовили городские учреждения культуры и спорта. Для посетителей продолжат работать площадки с тренажёрами, скейт-парки, футбольные поля, волейбольные и баскетбольные площадки.

В парке «Берёзовая роща» по понедельникам, средам и пятницам пройдут открытые тренировки по дзюдо, айкидо и самбо. 19 июня здесь также запланированы мастер-класс по йоге и фестиваль «Активное лето». В парке «Затулинский» 5 июня состоится летний кроссфит «Бросок», а 21 июня — программа оздоровления в честь Международного дня йоги. Любителей танцевального фитнеса ждут в парке «Арена», где каждый четверг будут проходить занятия по зумбе. 27 июня здесь организуют фестиваль экстремальных видов спорта в рамках Дня молодёжи.

На Михайловской набережной каждый четверг — открытые тренировки по Kangoo Jumps, по субботам — дружеские забеги проекта «5 вёрст», по воскресеньям — занятия по рекреационной физкультуре. С 8 июня по понедельникам на площадке «Зелёный театр» начнутся занятия по зумбе.

В мэрии уточнили: проведение мероприятий зависит от погодных условий.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области увеличат число официальных пляжей в 2026 году.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.