Единое пособие, выплаты из маткапитала и деньги работающим родителям — полный график от СФР

Новосибирцам перечислят пособия перед Днём России. В июне 2026 года деньги поступят на банковские карты и через почтовые отделения по графику, утверждённому Социальным фондом.

Основные даты выплат на карты — 3, 5 и 8 июня. Третьего числа перечислят единое пособие на детей до 17 лет, выплаты беременным женщинам, пособия по уходу за ребёнком до полутора лет, а также средства из материнского капитала. Пятого июня семьи получат выплаты из маткапитала на детей до трёх лет. Восьмого июня деньги поступят работающим родителям, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком.

Для тех, кто получает пособия через «Почту России», доставка начнётся 1 июня и продлится до 25 июня. Получить деньги можно как в отделении, так и на дому — у почтальона. Точные даты зависят от графика работы конкретного почтового отделения и района проживания.

Ранее сообщалось, что пенсии в Новосибирской области в июне выплатят 11 и 21 числа.